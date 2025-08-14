(16) 99963-6036
quinta, 14 de agosto de 2025
Cidade

Trecho da rua Alexandrina será interditada pelo SAAE nesta quinta-feira

14 Ago 2025 - 05h40Por Jéssica C.R.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) realizará nesta quinta-feira (14/08) uma manutenção programada na rede de água, o que exigirá a interdição de trechos da Rua Dona Alexandrina e da Avenida Dr. Carlos Botelho.

A intervenção acontecerá das 8h às 11h, no trecho entre as Ruas Tiradentes e 28 de Setembro, com serviços em dois pontos localizados em frente aos números 1809 e 1683, próximos ao Hospital da Unimed.

Segundo o SAAE, o acesso de ambulâncias ao hospital será mantido, contando com o apoio de agentes de trânsito para orientar motoristas e pedestres. A autarquia reforça que, por se tratar de uma área de grande circulação, é importante redobrar a atenção durante o período de obras.

