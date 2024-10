Trecho da Lourenço Inocentini será interditado nesta sexta-feira

O A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), informa que na sexta-feira (18/10), das 12h30 às 16h, a rua Lourenço Inocentini, no trecho entre as ruas Marino da Costa Terra e Arnaldo Gomes, até a Rodovia Washington Luís, no sentido centro/bairro e bairro/centro, ficará interditada para execução de concretagem do muro de arrimo do Parque Sabará.

Os locais de desvio estarão sinalizados e a SMTT solicita aos condutores para que evitem transitar na região da obra, procurando sempre rotas alternativas.

