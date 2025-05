Trecho da avenida Grécia é interditado na manhã deste sábado

O Departamento de Trânsito informou que, na manhã deste sábado (3), a Avenida Grécia, no bairro Vila Prado, está interditada nos dois sentidos, no trecho entre as ruas Leopoldo Prado e Bernardino de Campos. A interdição ocorre devido à supressão de uma árvore no local.

Agentes da Prefeitura estão no local para sinalizar a via e orientar os motoristas. Até o momento, não há previsão para a conclusão dos trabalhos e liberação da via.

A orientação é que os condutores busquem rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Leia Também