Trecho da 13 de Maio serÃ¡ interditada para supressÃ£o de Ã¡rvore de grande porte

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana informa que neste domingo (23/03), a partir das 8h, será interditado o trânsito na rua 13 de Maio, no trecho compreendido entre a avenida São Carlos e a rua Dona Alexandrina. Também serão interditadas duas faixas de rolamento da avenida São Carlos no trecho compreendido entre as ruas Jesuíno de Arruda e Conde do Pinhal. As interdições serão necessárias devido operação de supressão de uma árvore de grande porte, serviço que será executado pela CPFL e pela Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana.

A SMSPMU recomenda aos motoristas que procurem rotas alternativas e evitem as vias mencionadas, a liberação das vias será condicionada ao andamento do trabalho a ser executado. Agentes de Trânsito estarão no local para orientar motoristas e pedestres.

Leia Também