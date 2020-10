Tratoristas de São Carlos “aquecem os motores” para peregrinação até a Aparecida

06 Out 2020 - 06h41

Curtir a natureza, momento de lazer e de fé: Tratoristas se preparam para cumprir o Caminho da Fé em julho de 2021 - Crédito: Divulgação

A pandemia da Covid-19 atrapalhou, já que um comboio de 14 tratores iria visitar Aparecida, cidade localizada no Vale do Paraíba e que recebe fieis o ano inteiro. Devido ao isolamento, visitas foram canceladas e o sonho de poder visitar a cidade santa, foi adiado. Mas por apenas um ano. Em julho de 2021, o mesmo comboio deverá seguir pelo Caminho da Fé e cumprir o percurso em sete dias.

A promessa foi feita pelo mecânico de tratores Joao dos Anjos Duarte, 51 anos. Proprietário de um estabelecimento comercial, é conhecido no meio como João Trator. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, atua na área desde os 15 anos. São-carlense de nascimento é casado com Sílvia Cristina e pai de dois filhos.

Há cinco anos, João Trator realiza sempre em julho a peregrinação e ano a ano foi aumentando a quantidade de tratores. Este ano deveriam ser 14. Porém todos aceitaram o cancelamento do passeio e já confirmaram presença em 2021.

Mas enquanto o esperado momento não chega, João Trator e alguns amigos “aquecem os motores” e praticamente todas as semanas, em seus possantes, visitam cidades da região em estradas de terra. O último passeio foi sábado, 26 e domingo, 27. Quatro tratores foram até Torrinha (80 quilômetros de São Carlos) e retornaram, chegando na manhã de segunda-feira, 28. “Foi um treino. Um passeio gostoso e preparatório. Nos próximos meses faremos outros”, comentou, em entrevista ao São Carlos Agora.

NO COMEÇO, NA REGIÃO

Em seu sítio, na região de São Carlos, João Trator disse que há anos realiza passeios do gênero. Mas sua grande vontade era, de fato, conhecer Aparecida, mas uma viagem diferente. De trator.

Há cinco anos conseguiu transformar o sonho em realidade e desde então não parou mais. O comboio liderado por ele seguirá até a cidade santa pelo Caminho da Fé e irá cortar trilhas de rara beleza. Serão ao todo 540 quilômetros que deverão ser cumpridos em uma semana. Cada trator deve consumir aproximadamente 210 litros de óleo diesel. “E quando o bicho quebra, a gente arruma. E vida que segue”.

“Vamos cumprir, bem devagarinho, uns 90 km por dia. Paramos para descanso, para refeições e pernoites. Vamos sem pressa, pois queremos renovar o espírito, recarregar as baterias, apreciar a natureza que Deus nos proporciona e estar com amigos. Vamos ter um grupo de 14 tratores de São Carlos, de outras cidades do interior, de Minas Gerais e Paraná. Vamos ter um carro de apoio para possíveis avarias mecânicas e muito espírito de aventura”, disse João Trator. “Vão estar conosco quem gosta de trator e curte a natureza”.

DESLIGAR DO MUNDO

João Trator garante que a aventura de sete dias é para se desligar do mundo. “Confesso que cansa. Mas é uma danada de uma canseira pra lá de gostosa”, disse, sorrindo.

Durante o trajeto, sempre em estradas de terras, algumas acidentadas, o grupo se “desliga do mundo”. “Eu não consigo pensar em nada”, afirmou. “A gente penetra na natureza. É tudo encantador”, explicou.

Após cumprir o percurso, em Aparecida, João Trator disse que a primeira atitude é uma foto em frente a Basílica. “Depois a gente relaxa, passeia pela cidade, compra recordações e lembranças e curte o momento, que é único. Feito tudo isso, ai a gente volta para São Carlos. Mas de caminhão. Os tratores descansam em cima deles”, finalizou, com outro sorriso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também