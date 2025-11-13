(16) 99963-6036
Cidade

Transporte coletivo terá horários de sábado no feriado da Proclamação da República

13 Nov 2025 - 13h29Por Jessica Carvalho R
A Prefeitura de São Carlos informou que, na próxima sexta-feira (15/11), feriado da Proclamação da República, o transporte coletivo urbano irá operar com a programação e frota de horários de sábado, diferentemente de outros feriados, quando costuma seguir os horários de domingo.

A decisão, tomada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, leva em consideração o funcionamento do comércio e de algumas empresas durante o feriado, garantindo melhor oferta de ônibus e atendimento adequado aos usuários que dependem do transporte público.

A medida integra o Programa Tarifa Zero, que oferece transporte gratuito para toda a população, facilitando o deslocamento de trabalhadores, estimulando o comércio local e incentivando o lazer na cidade.

Com essa ação, a administração municipal reforça o compromisso com a mobilidade urbana, a inclusão social e o desenvolvimento econômico de São Carlos.

