Trânsito reforça fiscalização para coibir tráfego de caminhões na Estrada do Horto

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, reforçou a fiscalização no local para coibir a circulação de veículos pesados na estrada do Horto, que está sendo utilizada com desvio devido as obras na rodovia Washington Luís.

De acordo com a pasta, equipes de fiscalização realizaram novas ações em horários alternados para monitorar o trânsito e identificar veículos que trafegam sem autorização. A inspetoria de trânsito afirma que mantém ações rotineiras para atender às demandas da população e garantir a segurança viária.

A Estrada do Horto possui restrições ao trânsito de caminhões devido às características da via e ao fluxo de moradores e ciclistas que circulam pela região.

