(16) 99963-6036
quarta, 26 de novembro de 2025
Cidade

Trânsito reforça fiscalização para coibir tráfego de caminhões na Estrada do Horto

26 Nov 2025 - 10h42Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Departamento de trânsito no local - Departamento de trânsito no local -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, reforçou a fiscalização no local para coibir a circulação de veículos pesados na estrada do Horto, que está sendo utilizada com desvio devido as obras na rodovia Washington Luís. 

De acordo com a pasta, equipes de fiscalização realizaram novas ações em horários alternados para monitorar o trânsito e identificar veículos que trafegam sem autorização. A inspetoria de trânsito afirma que mantém ações rotineiras para atender às demandas da população e garantir a segurança viária.

A Estrada do Horto possui restrições ao trânsito de caminhões devido às características da via e ao fluxo de moradores e ciclistas que circulam pela região.

Departamento de trânsito no localDepartamento de trânsito no localDepartamento de trânsito no local

Leia Também

Pesquisa desenvolvida na UFSCar vira dinossauro de série Jurassic World
Cidade13h33 - 26 Nov 2025

Pesquisa desenvolvida na UFSCar vira dinossauro de série Jurassic World

Região de São Carlos sedia 2&ordm; Fórum Regional da Juventude
Cidade11h13 - 26 Nov 2025

Região de São Carlos sedia 2º Fórum Regional da Juventude

Bosque Santa Marta recebe BioBlitz com programação gratuita neste sábado
Cidade10h20 - 26 Nov 2025

Bosque Santa Marta recebe BioBlitz com programação gratuita neste sábado

SINDSPAM convoca servidores da educação para assembleia geral no dia 1º de dezembro
Cidade08h57 - 26 Nov 2025

SINDSPAM convoca servidores da educação para assembleia geral no dia 1º de dezembro

Equipe da EESC-USP vence prêmios de inovação e diversidade na LASC 2025
Foguetemodelismo08h53 - 26 Nov 2025

Equipe da EESC-USP vence prêmios de inovação e diversidade na LASC 2025

Últimas Notícias