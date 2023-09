Trânsito na rua General Osório é interditado para construção de alça de saída do Viaduto 4 de Novembro

Rua General Osório ficará interditada para construção da alça de saída do viaduto 4 de Novembro - Crédito: divulgação

O trânsito na rua General Osório, no trecho entre a rua Visconde de Inhaúma e Rua Roberto Simonsen, ficará interditado a partir desta segunda-feira (11). O trânsito de veículos também ficará interditado na rua Roberto Simonsen no cruzamento com a rua General Osório. O motivo é o início da construção de uma nova alça de saída e da recuperação da estrutura do Viaduto 4 de Novembro (Viaduto Prefeito Antonio Massei), obras que serão realizadas pela empresa RUMO

Os veículos que acessam o Viaduto 4 de Novembro somente poderão chegar na avenida Dr. José Pereira Lopes, em continuidade ao trajeto que faziam, pela rua General Osório ou rua Roberto Simonsen, acessando o desvio pelas ruas Cândido Padim, avenida Dr. Teixeira de Barros (rua Larga) e rua Dr. Duarte Nunes.

A rua Roberto Simonsen, sentido Poupatempo e Correios, ficará somente como acesso local, e passará a operar, de forma provisória, como mão única de direção, devido a interdição no cruzamento com a rua General Osório.

De acordo com o secretário adjunto de Transporte e Trânsito, Sebastião Batista, o trecho da rua General Osório entre as ruas Floriano Peixoto e Roberto Simonsen, ficará aberto somente para acesso local.

O projeto de duplicação do Viaduto 4 de Novembro, elaborado pela Rumo, respeita a questão ambiental e também evita grandes intervenções na rua Visconde de Inhaúma e também foram preservados acesso ao Poupa Tempo, aos Correios e ao comércio no entorno.

Leia Também