Trânsito na rua Dona Alexandrina será liberado na próxima sexta-feira (14)

Rua Dona Alexandrina -

A Secretaria Municipal de Obras Públicas comunica que a partir da próxima sexta-feira (14/07), será liberado o tráfego de veículos na rua Dona Alexandrina no trecho entre as ruas Major José Inácio e Conde do Pinhal.



O trecho ganhou novo concreto no corredor de ônibus, nova pavimentação com nivelamento do asfalto e sinalização horizontal.

De acordo com a Secretaria de Obras Públicas embora já concluída as intervenções é necessário aguardar 21 dias, tempo necessário para o processo de cura do concreto que recebe tráfego pesado de ônibus.

A obra foi necessária para a retirada do concreto no corredor de ônibus e colocação de um novo com qualidade aceitável. A empresa foi notificada diversas vezes devido a fissuras e desnivelamento da superfície, apresentados logo após a concretagem, feito na primeira obra, comprometendo o tráfego local, portanto refez o serviço.



A Prefeitura ratifica que a obra foi regularizada, sem prejuízo ao erário, sendo de responsabilidade da empresa contratada a execução da nova obra conforme as descrições técnicas apresentadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

