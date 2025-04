Trânsito na estrada Manoel Nunes será interditado neste sábado

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SMSPMU) informa que neste sábado (26/04), o trânsito ficará interditado na Estrada Municipal Manoel Nunes, no sentido Centro/Bairro (trecho entre as rotatórias do Residencial Eduardo Abdelnur e da Estrada Cônego Washington José Pera), das 8h às 18h, devido a manutenção e troca de postes da rede elétrica pela TOBACE/CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz).



Já o sentido do Bairro/Centro da Estrada Municipal Manoel Nunes estará com trânsito normal, ou seja, sem interrupção.



A Secretaria de Mobilidade Urbana recomenda aos motoristas que utilizem rotas alternativas como a Rua Mário Pinotti, Rua Eleutério Malerba, seguindo a Estrada Municipal Vereador Paraná até o bairro Antenor Garcia, sendo o desvio realizado no sentido Centro/Bairro.

