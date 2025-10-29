(16) 99963-6036
quarta, 29 de outubro de 2025
Cidade

Trânsito é interditado na rotatória do Cristo após forte chuva em São Carlos

29 Out 2025 - 20h35Por Da redação
Trânsito é interditado na rotatória do Cristo após forte chuva em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

 

O trânsito na rotatória do Cristo precisou ser interditado no início da noite desta quarta-feira (29) devido ao grande acúmulo de água provocado pela forte chuva que atingiu São Carlos.

Apesar de os córregos da região não terem transbordado, há suspeita de que bueiros entupidos tenham contribuído para o alagamento no local, que costuma registrar pontos críticos em dias de chuva intensa.

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Departamento de Trânsito foram acionadas para orientar os motoristas e interditar o tráfego até a drenagem total da água.

