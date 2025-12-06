(16) 99963-6036
sábado, 06 de dezembro de 2025
Cidade

Transferência é liberada e paciente com leucemia deixa UPA do Aracy

06 Dez 2025 - 08h32Por Jessica Carvalho R
Antônio Luna da Silva, de 41 anos, morador do Cidade Aracy II, estava internado no UPA do bairro desde segunda-feira (1º) aguardando vaga para atendimento na Santa Casa. Segundo a família, o paciente apresenta leucemia crônica aguda e quadro de inflamações nos órgãos, necessitando de exames urgentes que não são realizados na unidade de pronto atendimento.

De acordo com os familiares, a transferência deveria ter ocorrido após protocolo médico, porém o paciente permaneceu cinco dias na UPA até que a vaga fosse liberada.

Ontem (05), no final da tarde, a família informou que a transferência finalmente foi autorizada e Antônio pôde ser encaminhado para a Santa Casa, onde passará pelos exames necessários e deverá seguir assistência especializada.

 

