Transferência do ensino presencial para a EAD, é possível?

Durante a pandemia, as instituições de ensino presencial, se viram obrigadas a transformarem suas aulas presenciais em aulas remotas. Porém, as adaptações improvisadas que tiveram que ser feitas com o isolamento social são diferentes do conceito de educação a distância.

As aulas remotas são válidas para um tempo determinado, surgindo para minimizar o impacto aos estudantes durante o isolamento social. Já a EAD é uma metodologia estruturada para aulas a distância. Por trás da EAD, existe todo um trabalho didático, uma concepção pedagógica, estrutura flexível, ferramentas e tecnologias elaboradas especificamente para as necessidades de aprendizado do aluno. Ela não é uma metodologia passageira, e sim, comprovadamente eficiente na formação do aluno.

A cada ano, a EAD vem se popularizando no Brasil. As taxas de crescimento de matrículas dessa modalidade são contínuas. Segundo censo realizado pela Abed (Associação Brasileira de Educação a Distância), divulgado no final de 2019, houve um aumento de 17% em números de alunos matriculados de 2017 para 2018. Atualmente, 9 milhões de estudantes de cursos livres, graduação e pós-graduação optam pela modalidade EAD. Ainda, segundo uma outra pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES), se o ritmo de crescimento continuar assim, a entidade prevê que a EAD supere o ensino presencial em 2023.

Motivos para essa popularidade da modalidade EAD não faltam.A educação a distância é mais acessível em vários pontos. Na Unicesumar, são muitas as vantagens para o estudante. Confira algumas delas:Flexibilidade de local e horário para estudo; tecnologia de ensino com recurso em realidade aumentada, jogos interativos, pílulas de aprendizagem via QR Codes e livro digital; material didático incluso; mais de 15 mil obras de autores renomados em biblioteca física e digital; formação voltada para o mercado de trabalho; mensalidade com valores acessíveis.

Transferência:

Se você é aluno de outra instituição e quer estudar na Unicesumar, o processo de transferência é muito simples. Ao solicitar o aproveitamento das disciplinas já cursadas, você pode eliminar matérias e encurtar a duração do seu curso. O pedido de análise não custa nada e o resultado é rápido. Além disso, o estudante tem 30% de desconto nas mensalidades durante todo o curso.

POLO EAD UNICESUMAR – SÃO CARLOS

R. Treze de Maio, 2327 - Jardim São Carlos

(16) 3413-0020

