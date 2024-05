Pilotos São-carlenses Cleiton Casagrande e Sergio Tussa auxiliam vítimas de tragédia no RS

Tussa (esquerda) e Cleiton - Crédito: arquivo pessoal

Os voluntários pilotos Cleiton Casagrande e Sergio Tussa estão em solo gaúcho desde segunda-feira (6), prestando auxílio às vítimas da tragédia causada pelas chuvas intensas no Rio Grande do Sul. Eles utilizam o helicóptero emprestado pelo empresário e prefeito de Ibaté Zé Parella nas missões.

Em quatro missões realizadas até o momento, a dupla tem se dedicado a reconhecer áreas isoladas, entregar mantimentos em locais onde os veículos tradicionais não conseguem chegar e transportar profissionais de saúde para áreas remotas, garantindo o atendimento médico à população afetada.

Segundo Cleiton Casagrande, que conversou com o portal São Carlos Agora via Whatsapp, a situação ainda é crítica, com previsão de novas chuvas fortes para hoje. Apesar da água ter baixado um pouco, muitas áreas permanecem isoladas e com difícil acesso.

Ainda não há previsão de retorno para São Carlos. Cleiton e Sergio afirmam que continuarão trabalhando incansavelmente para ajudar as vítimas da tragédia, enquanto forem necessários seus serviços. Na tarde desta quarta-feira eles estão na Praia do Muçum, litoal gaúcho.

A iniciativa dos voluntários é um exemplo de solidariedade e amor ao próximo. Em um momento de grande necessidade, Cleiton e Sergio estão dedicando seu tempo e esforço para auxiliar quem mais precisa.

