Tradicional peregrinação até o santuário de Aparecidinha da Babilônia não será permitida

Crédito: Arquivo/SCA

Após o cancelamento da festa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, a Prefeitura Municipal vai usar a força-tarefa para fiscalizar e proibir a peregrinação de fiéis até o santuário que fica nas margens da rodovia SP-215.

“O Plano São Paulo não permite a realização de atividades que gerem aglomerações, por esse motivo o Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, juntamente com a Polícia Militar, Guarda Municipal, fiscalização e agentes de trânsito, se reuniu com os representantes da Igreja e ficou acordado o cancelamento da festa, inclusive da peregrinação”, explica Rodolfo Penela, diretor do Departamento de Fiscalização.

Durante o dia, missas serão transmitidas pela internet, através do Santuário no Facebook. De acordo com o padre Marcos Eduardo Coró, responsável pela paróquia de Santa Isabel e reitor do Santuário da Aparecidinha, a primeira celebração ocorrerá ás 7h, a segunda a partir das 10h e a terceira às 16h. A missa das 10h será celebrada pelo Bispo Dom Paulo Cezar Costa, mas em todas as missas teremos as bênçãos dos objetos e da água e no final de cada uma o momento de consagração no qual os fiéis poderão, em casa mesmo, fixar o olhar em Nossa Senhora, e fazer sua oração. Esse ano o Santuário vai até a casa de cada um de vocês”, ressalta o padre.

Resumo das principais restrições:

- vedado atividades de pessoas em barracas, consumo no local, ambulantes, aglomerações de pessoas;

- não haverá transporte coletivo

- Haverá interdição das vias públicas, não sendo permitido a entrada de veículos no Santuário

