(16) 99963-6036
quinta, 08 de janeiro de 2026
Cidade

Tradicional liquidação de início de ano acontece nesta sexta-feira em loja varejista

08 Jan 2026 - 12h07Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Tradicional liquidação de início de ano acontece nesta sexta-feira em loja varejista - Crédito: Arquivo Crédito: Arquivo

A tradicional Liquidação Fantástica 2026 da Magazine Luiza acontece nesta sexta-feira (9) com descontos que podem chegar a 80%.

Tradicionalmente conhecida por oferecer preços ainda mais baixos do que os praticados na Black Friday, a Liquidação Fantástica reúne ofertas em diversos segmentos. Entre os destaques estão Smart TVs, notebooks, smartphones e tablets, atendendo tanto quem busca lazer quanto estudo e trabalho.

Criada há mais de três décadas, a Liquidação Fantástica nasceu com o objetivo de zerar estoques com descontos reais e sem enrolação. Ao longo dos anos, a campanha se consolidou como uma tradição no varejo nacional e passou a ser aguardada pelo público como um dos principais eventos de compras do início do ano.

Com comunicação direta e preços agressivos, a ação mantém o mesmo espírito desde as primeiras edições: ofertas intensas, tempo limitado e economia de verdade. Por isso, o dia 9 de janeiro segue marcado no calendário de quem gosta de aproveitar grandes oportunidades.

 

Leia Também

SAAE interdita Rua Dom Pedro II para serviço de ligação de água no Centro
Cidade12h05 - 08 Jan 2026

SAAE interdita Rua Dom Pedro II para serviço de ligação de água no Centro

Prefeitura nega atraso em repasses à Santa Casa e afirma que convênios estão em dia
Cidade07h27 - 08 Jan 2026

Prefeitura nega atraso em repasses à Santa Casa e afirma que convênios estão em dia

Cursinho Social Flavi USP abre Processo Seletivo 2026 com vagas gratuitas
Cidade07h05 - 08 Jan 2026

Cursinho Social Flavi USP abre Processo Seletivo 2026 com vagas gratuitas

"UFSCar contra o imperialismo": Movimento organiza protesto contra intervenção dos EUA na Venezuela
Cidade06h31 - 08 Jan 2026

"UFSCar contra o imperialismo": Movimento organiza protesto contra intervenção dos EUA na Venezuela

Escola de verão gratuita oferece formação em tecnologia para meninas de 8 a 18 anos
Cidade21h25 - 07 Jan 2026

Escola de verão gratuita oferece formação em tecnologia para meninas de 8 a 18 anos

Últimas Notícias