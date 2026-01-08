Tradicional liquidação de início de ano acontece nesta sexta-feira em loja varejista

Crédito: Arquivo

A tradicional Liquidação Fantástica 2026 da Magazine Luiza acontece nesta sexta-feira (9) com descontos que podem chegar a 80%.

Tradicionalmente conhecida por oferecer preços ainda mais baixos do que os praticados na Black Friday, a Liquidação Fantástica reúne ofertas em diversos segmentos. Entre os destaques estão Smart TVs, notebooks, smartphones e tablets, atendendo tanto quem busca lazer quanto estudo e trabalho.

Criada há mais de três décadas, a Liquidação Fantástica nasceu com o objetivo de zerar estoques com descontos reais e sem enrolação. Ao longo dos anos, a campanha se consolidou como uma tradição no varejo nacional e passou a ser aguardada pelo público como um dos principais eventos de compras do início do ano.

Com comunicação direta e preços agressivos, a ação mantém o mesmo espírito desde as primeiras edições: ofertas intensas, tempo limitado e economia de verdade. Por isso, o dia 9 de janeiro segue marcado no calendário de quem gosta de aproveitar grandes oportunidades.

