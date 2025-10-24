Tradição, música e solidariedade marcam a Quermesse do Jardim Embaré neste fim de semana

Paróquia São João Paulo II -

A comunidade do Jardim Embaré, em São Carlos (SP), se prepara para mais um fim de semana de muita alegria, boa música e solidariedade com a tradicional Quermesse da Paróquia São João Paulo II. O evento acontece nesta sexta (24) e sábado (25), a partir das 19h, reunindo famílias e amigos em uma programação especial repleta de atrações.

A festa contará com barracas de comidas típicas, bebidas, brinquedos para as crianças (a partir das 16h) e muita diversão. A música ao vivo promete animar o público: na sexta-feira (24), o show será com a dupla Santus & Moraes, e no sábado (25), o cantor Vinícius de Araújo sobe ao palco com um repertório cheio de sucessos sertanejos.

Além de promover momentos de confraternização, a quermesse tem um importante papel social. Toda a arrecadação será destinada às obras de caridade e às reformas da paróquia, reforçando o espírito comunitário e solidário que marca o evento há anos.

Serviço



Local: Paróquia São João Paulo II

Dias: Sexta (24) Show com Santu e Moraes e sábado (25) Show com Vinícius de Araújo

Horário: A partir das 19h (brinquedos a partir das 16h)

Endereço: Rua Fortunato Dovigo, 520 – Jardim Embaré, São Carlos – SP

Informações: (16) 4042-0200

Venha participar, traga sua família e amigos e viva momentos de fé, alegria e união no Jardim Embaré!

Leia Também