Tradição familiar atende crianças carentes de Santa Eudóxia

Crédito: Divulgação

Uma história de 35 anos mantém-se viva toda véspera de Natal. O que começou com um almoço feito pela mãe, para pessoas menos favorecidas, ganhou corpo e as três fihas da família (Érika, Geziellen e Patrícia Nasari) se unem nesta época do ano e com a ajuda de amigos, arrecadam brinquedos para atender crianças de regiões carentes do distrito de Santa Eudóxia, em uma ação social que promove a solidariedade a presença do espírito natalino.

Neste ano, a ação social atendeu crianças de três localidades diferentes: Casa de Acolhimento, Jardim Gonzaga e Santa Eudóxia, e na tarde deste domingo, 22, ocorreu a entrega a entrega dos presentes que foram doados. Momentos de muita alegria e magia de Natal.

“É uma alegria sem fim proporcionar aos que precisam um dia de felicidade. O mundo precisa de mais ações assim para que todos vivam bem e sem tanta desigualdade”, reforçou Patrícia Nasari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também