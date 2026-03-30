Tradição, estratégia e solidariedade: grupo de airsoft promove encontro regional e arrecada doações

Crédito: Lourival Izaque

Em meio a cenários que simulam operações táticas e exigem concentração, disciplina e trabalho em equipe, o airsoft tem conquistado cada vez mais espaço no interior paulista. Em São Carlos, um dos principais representantes da modalidade é o GRO – Grim Reapers Operators, equipe com 18 anos de história que, neste domingo (29), realizou mais um grande encontro reunindo praticantes da região.

O evento recebeu jogadores das cidades de Ribeirão Preto e Araraquara, reforçando o caráter integrador do esporte. Mais do que uma disputa estratégica em campo, o encontro proporcionou troca de experiências, fortalecimento de amizades e o compartilhamento de técnicas entre atletas com diferentes níveis de vivência na modalidade.

Durante as partidas, os participantes colocaram à prova habilidades como raciocínio rápido, comunicação em equipe e controle emocional elementos essenciais no airsoft, que simula situações táticas de forma segura e organizada. Apesar da semelhança visual com armamentos reais, os equipamentos utilizados são não letais, possuem a ponta do cano na cor laranja para identificação e utilizam pequenas esferas plásticas (BBs) como munição, disparadas por pressão de ar ou sistemas elétricos. Todo o material segue rigorosamente as normas estabelecidas pelo COLOG (Comando Logístico do Exército Brasileiro), conforme a Portaria nº 02-2010, garantindo a prática segura e regulamentada do esporte.

Além do aspecto esportivo, o encontro também teve um forte viés social. Os participantes se mobilizaram em uma ação solidária, arrecadando mantimentos e recursos financeiros destinados à Santa Casa de São Simão. A iniciativa reforça um dos pilares do grupo, que busca unir a prática do airsoft com ações que impactem positivamente a comunidade.

Fundado em São Carlos, o GRO construiu ao longo dos anos uma trajetória marcada pela organização de eventos, incentivo à prática responsável do esporte e formação de novos jogadores. A equipe destaca que o airsoft vai além da adrenalina: trata-se de uma atividade que promove disciplina, respeito às regras e espírito coletivo.

Atualmente, o grupo está com recrutamento aberto para novos integrantes. Interessados em conhecer mais sobre a modalidade ou fazer parte da equipe podem entrar em contato por meio do Instagram oficial do GRO.

Leia Também