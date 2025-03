Trabalhos não concluídos incomodam moradores no Astolpho Luís do Prado

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Trabalhos teriam sido feitos em 2024 e não concluídos até agora - Crédito: Divulgação

Moradores próximos ao numeral 71, da rua Antenor Ferreira, no Conjunto Residencial Astolpho Luiz do Prado entraram em contato com o São Carlos Agora para reclamar de um problema que tem causado inconvenientes e transtornos.

Funcionários públicos teriam feito reparos na rede de água em 2024, porém não teria ocorrido o recape até o momento. Com isso, quando chove há barro e em época de estiagem, a poeira invade as moradias.

De acordo com os moradores, a reivindicação é que o Poder Público realize a conclusão do serviço para que os inconvenientes parem.

Leia Também