Trabalho com foco em culturas afro-brasileiras em escola de São Carlos inspira homenagem

Premiação na Câmara dos Vereadores de São Carlos - Crédito: Divulgação

A doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Alessandra Guerra da Silva Oliveira, foi uma das homenageadas pela Câmara dos Vereadores de São Carlos com o Selo "Carolina Maria de Jesus". A homenagem, realizada no último dia 1º de dezembro, foi atribuída pelo trabalho desenvolvido por Oliveira em uma escola do bairro Cidade Aracy com foco em histórias e culturas afro-brasileiras e africanas.

O Selo "Carolina Maria de Jesus" é destinado a incentivar ações de implementação da Lei nº 10.639/2003, que incluiu no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e cultura afro-brasileira".

A atuação da professora, que está à frente da coordenação pedagógica de dez instituições de Educação Infantil de São Carlos, serviu de base para pesquisa desenvolvida por ela na UFSCar, intitulada "Pedagogia antirracista na Educação Infantil: processos educativos decorrentes". O trabalho tem orientação de Luiz Gonçalves Junior, professor do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana (DEFMH), na linha de pesquisa Práticas Sociais e Processos Educativos do PPGE.

Como ação integrante do projeto, foi realizada uma intervenção em uma instituição de Educação Infantil no bairro Cidade Aracy, em São Carlos, durante todo o ano de 2022, com 19 crianças. Os dados coletados estão sendo utilizados na pesquisa de doutorado. "Realizamos a intervenção, por meio de brincadeiras, vivências e rodas de conversa, buscando aproximar as crianças das histórias e culturas afro-brasileiras e africanas, e incluir, através da escuta ativa, as percepções e interpretações que as crianças davam às vivências realizadas", detalha Oliveira. A iniciativa teve "o apoio dos pais e familiares, que a todo momento foram incentivados a participar das ações desenvolvidas".

A ação buscou contribuir com a formação das crianças envolvidas na pesquisa "ao desenvolver práticas pedagógicas antirracistas, almejando práticas mais respeitosas e humanizantes, nas quais todas as crianças envolvidas no estudo pudessem se sentir acolhidas em suas diferenças e especificidades, de maneira a fortalecer a autoestima positiva", conta a doutoranda da UFSCar.

RECONHECIMENTO

Ao receber o Selo "Carolina Maria de Jesus", a professora conta que se sentiu "honrada e valorizada por ter o trabalho reconhecido. Desenvolver a intervenção materializou a importância do diálogo e parceria que a escola e educadores precisam estabelecer com os pais e familiares, pois sem eles não conseguimos desenvolver um trabalho realmente exitoso que contribua na formação e aprendizagens de nossas crianças. Espero que o estudo possa inspirar e incentivar outros educadores a desenvolverem e compartilharem os trabalhos realizados, multiplicando as ações antirracistas em nossas escolas".

Também receberam o Selo a professora Rosana Almeida e a diretora da Escola Estadual "João Batista Gasparin", Juliana Gastaldi. Confira mais informações sobre a premiação nesta (https://bit.ly/3VSINs5).

Leia Também