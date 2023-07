Trabalhadores de metalúrgica aprovam PLR

Momento em que os trabalhadores da metalúrgica aprovaram a PRL - Crédito: Divulgação

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, realizou nesta terça-feira, 11, assembleia junto aos trabalhadores na Sidertec. Na oportunidade, com mobilização os metalúrgicos aprovaram a proposta de PLR (Participação nos Lucros ou Resultados) para este ano.

Em assembleia anterior, os trabalhadores haviam reprovado a proposta, e iniciaram assim a paralisação conforme edital de aviso de greve. A empresa pretendia pagar a primeira parcela da PLR somente em setembro, e costumeiramente nos anos anteriores foi paga em julho. Por isso a reprova.

Durante a paralisação, o Sindicato conseguiu negociar novamente junto a empresa, e assim os trabalhadores conquistaram a PLR com a reivindicação nos ajustes das datas, ficando a primeira parcela com pagamento previsto para 30 de julho, e a segunda parcela para fevereiro/2024.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Vanderlei Strano, considerou a negociação uma vitória. “Os trabalhadores se mobilizaram e mostraram sua organização, parabéns a todos pela conquista”, afirmou.

O secretário geral do sindicato, Waldemar Muniz, lembrou que a luta continua. “A direção parabeniza os trabalhadores pela organização e destaca que a luta tem que continuar. Por isso é importante a união junto ao Sindicato, mantivermos a organização com mais trabalhadores sócios, pra fazer valer nossos direitos”, explica Waldemar.

A direção do sindicato deu início a campanha salarial 2023. A vice-presidenta do sindicato e secretária da Mulher da FEM-CUT/SP, Ceres Lucena, comentou sobre a data-base. "Nas convenções coletivas da Federação temos as cláusulas econômicas e as cláusulas sociais. Nos acordos buscamos a valorização da categoria como um todo, com o compromisso de manter e ampliar os direitos dos metalúrgicos e das metalúrgicas do Estado, tão prejudicados com a Reforma Trabalhista", salientou.

Na ocasião a direção do sindicato realizou a entrega da Revista dos Metalúrgicos, edição de julho, que traz as ações do Sindicato, os parceiros da entidade e os próximos eventos, como o Arraiá Solidário da Intersindical que acontece no próximo sábado, 15, a partir das 18h, no Clube de Campo e o Festival de Rock dos Metalúrgicos que será realizado no dia 22 de julho a partir das 17h, também no Clube de Campo.

