Trabalhadores da VW de São Carlos aprovam ratificação

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté realizou, nesta terça-feira, 22 de julho, uma assembleia com os trabalhadores da planta da Volkswagen, em São Carlos. Na ocasião, os trabalhadores aprovaram a ratificação do Acordo Coletivo (2023-2027), que garante importantes avanços nas condições econômicas, como a reposição integral do INPC na data-base e no ticket alimentação, além do reajuste da PLR (Participação nos Lucros e Resultados).

A proposta foi debatida entre as quatro plantas da empresa no Brasil, mas negociada localmente com a Volkswagen por intermédio do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, da Comissão de Fábrica e da representação do CSE (Comitê Sindical de Empresa).

Durante a assembleia, o tesoureiro do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Júlio Henrique da Silva, destacou a importância da mobilização coletiva e da unidade para alcançar conquistas. Ele também alertou para os desafios que o setor automotivo enfrenta com a chegada de novas tecnologias.

"A aprovação representa não apenas uma vitória concreta para o bolso do trabalhador, mas também demonstra a força da nossa unidade. Estamos vivendo um momento de grandes transformações tecnológicas na indústria e, mais do que nunca, precisamos estar unidos e organizados para garantir que os direitos dos trabalhadores acompanhem essas mudanças", afirmou Júlio Henrique.

A planta de São Carlos emprega atualmente cerca de 900 trabalhadores e tem papel estratégico na operação da Volkswagen no Brasil.

