Trabalhadores da Engemasa entram em greve

Movimentação na frente da empresa na manhã desta segunda-feira - Crédito: SCA

Após algumas tentativas de acordo, os trabalhadores da Engemasa entraram em greve na manhã desta segunda-feira, 17 de novembro. O impasse está na negociação do valor do PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e do ticket-refeição. A paralisação, que atinge cerca de 39% dos trabalhadores da produção, foi decidida após a rejeição de uma proposta apresentada pela empresa durante a assembleia realizada pela manhã.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Vanderlei Strano, afirma que a greve já deveria ter começado na sexta-feira. “Demos o fim de semana para a empresa apresentar uma nova proposta. O Sindicato apresentou outra proposta, que a empresa não aceitou. Na manhã desta segunda-feira, colocamos em votação a proposta da empresa, que foi rejeitada, e se iniciou o movimento de greve”, destaca.

Segundo ele, a expectativa é de que a Engemasa apresente uma contraproposta compatível com os anseios dos trabalhadores. “Se isso ocorrer, faremos uma nova assembleia e votaremos a proposta. Se for aprovada, a greve termina e os trabalhadores voltam ao trabalho. Caso contrário, a paralisação vai continuar”, explica.

