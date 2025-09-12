Trabalhadores da Electrolux vão avaliar nova proposta da empresa neste domingo

Crédito: SCA

Neste domingo, os trabalhadores da Electrolux do Brasil vão avaliar, a partir das 9h30, em assembleia no Clube dos Metalúrgicos, no bairro Santa Felícia, uma nova proposta de reajuste salarial e de outros benefícios à categoria, apresentada pela empresa na manhã desta sexta-feira, 12 de setembro.

Em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, por telefone, a vice-presidente do Sindicato, Ceres Lucena, destacou que, após algumas reuniões com executivos da Electrolux, foi construída, juntamente com o Sindicato, uma nova proposta que será avaliada pelos trabalhadores. “Ainda não podemos divulgar os novos termos de reajuste que estão na proposta porque ela nem foi formalizada pela empresa, o que deve acontecer ainda hoje. No domingo, os trabalhadores é que vão decidir se aceitam ou não esta nova possibilidade de fecharmos o acordo coletivo”, afirmou a sindicalista.

As negociações envolvem diretamente cerca de 2.000 trabalhadores. A data-base dos metalúrgicos e metalúrgicas é 1º de setembro.

Uma assembleia geral realizada no último domingo, 7 de setembro, rejeitou a contraproposta da empresa. Na mesma ocasião, os trabalhadores também aprovaram o aviso de greve e reafirmaram o compromisso com a luta por avanços na campanha salarial 2025/2026, valorização do ticket e da PLR 2026. O aviso de greve foi protocolado na segunda-feira, 8 de setembro, na Electrolux.

A paralisação, no entanto, não ocorreu devido à continuidade do diálogo entre a empresa e os sindicalistas durante toda a semana.

