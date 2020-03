Trabalhadores da Athenas ainda esperam R$ 14 milhões para serem indenizados

Athenas Paulista: empresa atuou no transporte público por décadas e encerrou as atividades em 2016 - Crédito: Arquivo SCA

A empresa Athenas Paulista, ex-concessionária do transporte público de São Carlos, encerrou as atividades em 2016, contudo a luta dos trabalhadores para receber os direitos trabalhistas ainda não chegou ao fim. De acordo com o advogado do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Urbano e Rodoviário, Amador Bandeira, há a expectativa de receber os precatórios de uma dívida municipal para com a empresa, que gira em torno de R$ 12 milhões, mais o leilão de uma chácara, previamente avaliada em R$ 1,8 milhão. Sobre a propriedade rural, houve uma primeiro leilão, mas não surgiram interessados. “É uma pena, mas no momento não temos novidade. Sobre a chácara, esperamos que a Justiça abra o leilão novamente. E há interessados”, revelou Amador Bandeira.

O que foi vendido?

Até agora, houve o leilão da garagem da Athenas localizada na rua Eugênio de Andrade Egas, perto do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, e de coletivos que compunham a frota que operava em São Carlos. Isso gerou uma arrecadação de R$ 2,8 milhões. O valor foi dividido entre os mais de 600 trabalhadores.

O entendimento das varas que coordenaram os leilões foi diferente. Em uma delas, a divisão foi igual, ou seja, cada trabalhador recebeu pouco mais de R$ 3.700, independente do tempo de empresa e a indenização a receber. Num segundo caso, houve a proporcionalidade. “Aí alguns trabalhadores receberam R$ 1 mil; outros, porém, R$ 150”, informou Amador Bandeira.

O advogado do Sindicato alertou que a dívida da Athenas cresce 1% ao mês para com os trabalhadores. “Se a situação dos precatórios fosse resolvida lá atrás, quando do encerramento das atividades da Athenas, todos os trabalhadores estariam indenizados”, confirmou Amador Bandeira.

