Avenida Trabalhador São-Carlense ficou alagada após chuva forte - Crédito: SCA

A avenida Trabalhador São-Carlense, na região do terminal rodoviário, está alagada após a forte chuva que atingiu a cidade no começo da manhã desta quarta-feira (27). Motoristas devem evitar a região. Segundo a Defesa Civil, até às 6h30 havia chovido o equivalente a 13,8 milímetros e há mais previsão de chuva no decorrer do dia.

