Torneio de xadrez reúne 50 participantes em São Carlos

Com a presença de 50 enxadristas de São Carlos e região, o evento contou com a presença de Ana Vitória Rothebart, uma das grandes enxadristas do país, atual 5° colocada no ranking do xadrez nacional.

O torneio da amizade acontece desde 2018 e é idealizado pelo enxadrista Ivan Paulo Fontanini. Esse evento contou também com a organização do Clube de Xadrezde São Carlos (CXSCar), que hoje está sob a direção de Evandro J. Paschoalino e Vicente Monteiro.

Confira os vencedores:



Vencedores: Absoluto -1.Lindolfo Luiz da Silva; 2.Guilherme Ribeiro Mendes; 3. Vitor Amorim Frois

Sub 18 - Antonio Almeida e Oliveira Kinouchi; 2. Francisco Almeida e Oliveira Kinouchi; 3. Gabriel Rodrigues Scarpinella

Feminino - 1. Fabíola Roberta Ognibeni; 2. Letícia Bartaquim Gomes; 3. Jaqueline Paes



Com a participação de Ana Vitória Rothebarth, #5 do ranking brasileiro, presente no torneio participando da cerimônia de premiação.

No último sábado, 17, aconteceu o Torneio da Amizade de Xadrez, realizado nas instalações do Shot Café, em São Carlos.