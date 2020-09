Torcida uniformizada do Palmeiras quer fazer a alegria da garotada

Crédito: Marcos Escrivani

O dia 12 de outubro (uma segunda-feira), é dedicado a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e também, às crianças. Mas no domingo, 11, um dia antes, a TUP (Torcida Uniformizada do Palmeiras) – subsede São Carlos, irá realizar uma ação social e entregar saquinhos surpresa para crianças de famílias carentes

Para tanto, integrantes da torcida iniciaram uma campanha com o intuído de fazer um Dia das Crianças mais feliz. Vários torcedores voluntários buscam doações de balas, chicletes, pirulitos, bombons e doces em geral, além de doações em dinheiro que serão usados para comprar doces e embalagens para os saquinhos.

Paralelamente, a Torcida Uniformizada realiza a vendas de materiais como copos, adesivos, bermudas e camisetas e os recursos arrecadados serão revertidos para a campanha.

“Com as doações poderemos fazer muito pelas crianças. Por isso pedimos a participação da comunidade são-carlense”, disse Moacyr Dutra, um dos idealizadores da ação solidária. Segundo ele, a arrecadação vai até o dia 5 de outubro e durante toda a manhã de domingo, 11, os integrantes da torcida irão entregar os saquinhos surpresa.

Para doar, a pessoa poderá entrar em contato via redes sociais ou pelo WhatsApp: (16) 99322-4617 Moacyr ou (16) 981444542 Valdinéa.

COM TODA SEGURANÇA

Segundo Moacyr, a entrega dos saquinhos surpresa obedecerá os protocolos de segurança, com todos os voluntários utilizando máscaras, álcool em gel e será solicitado distanciamento para as crianças.

