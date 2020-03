Torcida organizada do Palmeiras adia festa que seria na AABB

A direção da Torcida Uniformizada do Palmeiras (TUP) de São Carlos seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde adiou a 1ª Festa TUP São Carlos que seria realizado no próximo sábado, 28, na AABB (rodovia Dr. Paulo Lauro).

A decisão foi tomada após o conhecimento do primeiro caso de coronavírus em São Carlos. Desta forma, preocupados com o bem-estar dos associação e da população em geral, a TUP informou que não é momento de ignorar a pandemia que toda a população mundial enfrenta.

