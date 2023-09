Torcedores do São Paulo tomaram a avenida São Carlos para comemorar o titulo inédito da Copa do Brasil

Crédito: Colaborador SCA

Torcedores do São Paulo tomaram a avenida São Carlos, próximo ao terminal rodoviário e na frente da Praça Coronel Salles, na noite deste domingo (24) para comemorar o título inédito da Copa do Brasil conquistado após empate em 1 a 1 com o Flamengo.

O tricolor, campeão de praticamente tudo que havia disputado (Paulista, Brasileiro, Libertadores, Mundial, entre outros torneios) agora garante vaga na Libertadores da América de 2024. No duelo de volta, após vitória do São Paulo na ida por 1 a 0, Bruno Henrique abriu o placar para o Flamengo e Rodrigo Nestor igualou para os donos da casa, o que acabou se tornando o gol do título. Os gols dois gols foram marcados na reta final do primeiro tempo.

