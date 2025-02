Torcedores do Corinthians se unem para doar sangue na Santa Casa de São Carlos

Mais de 20 torcedores compareceram ao hospital para realizar a doação, reforçando o estoque do Banco de Sangue e contribuindo para o atendimento de pacientes que necessitam de transfusões.

A torcedora Micheli Vanessa de Paula, que participou da ação, destacou a importância da campanha e o compromisso da torcida com a solidariedade. “A campanha foi promovida pelo departamento social da torcida organizada Fiel São Carlos, composta por integrantes da Gaviões da Fiel em São Carlos, com o objetivo de abastecer o Banco de Sangue às vésperas do Carnaval, período em que os estoques diminuem significativamente. Ser corinthiano é estar sempre junto, dentro e fora dos estádios. Sabemos que, no Carnaval, os estoques de sangue caem, então essa foi a nossa forma de ajudar. O departamento social da Fiel São Carlos é engajado em ajudar a população, e isso vai além do futebol, que é a nossa paixão. É pelo próximo.”

A hematologista Dra. Andréia Moura de Luca destacou a relevância da ação. “Campanhas como essa são fundamentais para incentivar a doação de sangue e manter nossos estoques em níveis adequados. A doação é um ato de solidariedade que pode salvar muitas vidas, e a mobilização dos torcedores mostra a força do engajamento social.”

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, agradeceu a iniciativa. “Essa mobilização demonstra que o futebol vai muito além dos campos, promovendo a união em prol de uma causa nobre. Esperamos que mais pessoas se inspirem e façam sua doação.”

Como doar?

Fazer o agendamento e apresentar documento oficial de identidade com foto e alguns dados pessoais.

Canais para agendamento:

(16) 3509-1230, De segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30

Horários para doações:

Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45

Sábado, das 8h às 10h45 da manhã.