segunda, 02 de fevereiro de 2026
Torcedores do Corinthians comemoram título da Supercopa na Avenida São Carlos

02 Fev 2026 - 06h39
Crédito: Lourival Izaque

Torcedores do Corinthians celebraram a conquista da Supercopa Rei na tarde deste domingo (1º), reunindo-se na Avenida São Carlos para comemorar mais um título do clube paulista. A festa ocorreu após a vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Com o resultado, o Corinthians conquistou o bicampeonato da competição. A primeira taça havia sido levantada em 1991, também diante do Flamengo. O time paulista garantiu vaga na Supercopa de 2026 por ter sido campeão da Copa do Brasil de 2025, enquanto o Flamengo participou por ter conquistado o Campeonato Brasileiro na temporada passada.

