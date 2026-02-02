Torcedores de São Carlos viajam a Brasília para acompanhar final da Supercopa Rei

Crédito: divulgação

Doze torcedores de São Carlos viajaram até Brasília (DF) para acompanhar a final da Supercopa Rei, disputada neste domingo (1º), no Estádio Mané Garrincha.

Os são-carlenses fazem parte da Gaviões da Fiel – subsede São Carlos e iniciaram a viagem no sábado (30), por volta das 11h. O grupo seguiu inicialmente até Rio Claro, onde se juntou a outros torcedores, e depois seguiu para São Paulo. Da capital paulista, os torcedores seguiram viagem rumo a Brasília.

Nas redes sociais, a Gaviões da Fiel compartilhou imagens da chegada dos 184 ônibus da caravana à capital federal, mostrando a mobilização da torcida para a decisão nacional.

Dentro de campo, o Corinthians venceu o Flamengo por 2 a 0 e conquistou o bicampeonato da Supercopa Rei 2026, coroando a viagem dos torcedores são-carlenses com o título nacional.

