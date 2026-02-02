(16) 99963-6036
segunda, 02 de fevereiro de 2026
Cidade

Torcedores de São Carlos viajam a Brasília para acompanhar final da Supercopa Rei

02 Fev 2026 - 07h03Por Lourival Izaque
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Torcedores de São Carlos viajam a Brasília para acompanhar final da Supercopa Rei - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

Doze torcedores de São Carlos viajaram até Brasília (DF) para acompanhar a final da Supercopa Rei, disputada neste domingo (1º), no Estádio Mané Garrincha.

Os são-carlenses fazem parte da Gaviões da Fiel – subsede São Carlos e iniciaram a viagem no sábado (30), por volta das 11h. O grupo seguiu inicialmente até Rio Claro, onde se juntou a outros torcedores, e depois seguiu para São Paulo. Da capital paulista, os torcedores seguiram viagem rumo a Brasília.

Nas redes sociais, a Gaviões da Fiel compartilhou imagens da chegada dos 184 ônibus da caravana à capital federal, mostrando a mobilização da torcida para a decisão nacional.

Dentro de campo, o Corinthians venceu o Flamengo por 2 a 0 e conquistou o bicampeonato da Supercopa Rei 2026, coroando a viagem dos torcedores são-carlenses com o título nacional.

Leia Também

Torcedores do Corinthians comemoram título da Supercopa na Avenida São Carlos
Cidade06h39 - 02 Fev 2026

Torcedores do Corinthians comemoram título da Supercopa na Avenida São Carlos

UFSCar divulga lista da primeira chamada do SiSU 2026; matrícula começa em fevereiro
Cidade13h20 - 01 Fev 2026

UFSCar divulga lista da primeira chamada do SiSU 2026; matrícula começa em fevereiro

Ano letivo começa nesta segunda-feira com modelo cívico-militar na escola Arlindo Bittencourt
Cidade11h11 - 01 Fev 2026

Ano letivo começa nesta segunda-feira com modelo cívico-militar na escola Arlindo Bittencourt

Por duas vezes mau tempo impede pouso de Airbus A321 no Aeroporto Internacional de São Carlos
Não deu 10h43 - 01 Fev 2026

Por duas vezes mau tempo impede pouso de Airbus A321 no Aeroporto Internacional de São Carlos

Morador alerta para risco de queda de árvore de grande porte no Jockey Clube
Cidade09h41 - 01 Fev 2026

Morador alerta para risco de queda de árvore de grande porte no Jockey Clube

Últimas Notícias