Tonin Superatacado doa R$ 7 mil à Santa Casa de São Carlos

Momento da doação - Crédito: divulgação

A Santa Casa de São Carlos recebeu uma doação de R$ 7.038,25 por meio da Campanha Troco Solidário do Tonin Superatacado. O valor arrecadado foi destinado à aquisição de equipamentos que contribuirão diretamente para a assistência aos pacientes da instituição.

Com esse recurso, a Santa Casa adquiriu um oxímetro, aparelho fundamental para medir a oxigenação no sangue e os batimentos cardíacos, especialmente utilizado em bebês com desconforto respiratório causado por gripes, bronquiolite e pneumonia. Além disso, a doação possibilitou a compra de uma geladeira para armazenamento de leite humano, garantindo a conservação do leite materno em condições seguras, e dez poltronas que proporcionarão mais conforto aos acompanhantes dos pacientes.

A gerente de Relações Institucionais da Santa Casa, Ariellen Guimarães, e a coordenadora de Captação de Recursos, Andréia Lourenço, foram até o Tonin Superatacado para receber o cheque simbólico. Elas foram recebidas pelo gerente da unidade, Leandro Luiz da Silva, e pelos funcionários Silvia Aparecida de Souza, Linaldo Pereira Santos e Milena Roberta Alexandrin.

Ariellen Guimarães destacou a importância da parceria com o Tonin e o impacto da doação. "Cada gesto de solidariedade faz a diferença para quem precisa de atendimento hospitalar. Com essa doação, conseguimos melhorar a estrutura e oferecer um acolhimento ainda mais humanizado. Agradecemos ao Tonin Superatacado e a todos os clientes que contribuíram para essa iniciativa.”

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, também ressaltou a importância dessa ação solidária. "A colaboração da comunidade e de empresas como o Tonin fortalece a Santa Casa e nos permite seguir oferecendo um atendimento de qualidade. Agradecemos por essa parceria e por acreditarem em nossa missão de cuidar das pessoas com dedicação e segurança.”

O gerente da unidade do Tonin Superatacado, Leandro Luiz da Silva, reforçou o compromisso da empresa com a responsabilidade social. "O Troco Solidário é uma iniciativa que nos enche de orgulho, pois mostra como pequenas contribuições podem gerar um grande impacto. Ficamos felizes em poder ajudar a Santa Casa e esperamos continuar apoiando essa instituição tão importante para a cidade.”

Leia Também