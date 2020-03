Tiro de Guerra suspende as atividades

Crédito: Divulgação

O Tiro de Guerra 02-035 informa que as atividades de instrução dos Atiradores estão suspensas por 60 dias a contar desta data, com previsão de retorno para o dia 18 de maio de 2020, conforme determinação da Diretoria do Serviço Militar.

As atividades administrativas do Tiro seguirão dentro de uma normalidade. Qualquer mudança dessa situação, entraremos em contato pelos meios de comunicação disponíveis. Reforçamos a importância dos cuidados sanitários pessoais e as restrições sociais que se fazem necessárias.

