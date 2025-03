Novos atiradores - Crédito: Abner Amiel

Na manhã desta sexta-feira (21), por volta das 7h, o Tiro de Guerra 02-035 de São Carlos realizou a solenidade de matrícula de 100 novos atiradores. O evento, que marcou o ingresso dos jovens no serviço militar, contou com a presença do prefeito do município, Netto Donato, do presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, do secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, e dos vereadores André Rebello e Paulo Vieira.

A cerimônia foi conduzida pelo subtenente Weslley Alexander Daibert nas dependências do Tiro de Guerra. Durante o evento, familiares e membros da comunidade prestigiaram o momento simbólico de integração dos novos atiradores.

O subtenente Weslley destacou a importância do serviço militar na vida dos jovens. “Serviço militar contribui para formação do civismo militar e cidadania desses jovens. Eles têm a oportunidade de exercer o dever constitucional de servir e defender a pátria, contribuindo para a soberania e desenvolvimento do nosso país”, declarou.

O prefeito Netto Donato ressaltou o compromisso do município em apoiar a instituição da qual ele tomou posse como diretor no dia 7 de março. “O Tiro de Guerra enobrece todos os jovens e fazer parte dessa escola é muito importante para todos os jovens de São Carlos”, afirmou.

Os novos atiradores, agora integrados ao serviço militar, iniciam uma fase de aprendizado e crescimento, que inclui treinamentos físicos, instruções técnicas e o desenvolvimento de habilidades que serão úteis tanto na vida militar quanto na civil.

Participaram também da solenidade o comandante da Guarda Municipal, Celio Ramos de Godoy, policiais militares, o presidente da PROHAB, Marquinho Amaral, o ex-vereador Robertinho Mori e o professor da Fundação Educacional de São Carlos Rodrigo Lopes Medeiros.

