‘Tios’ e ‘tias’ do transporte escolar realizarão nova edição de bazar

Os motoristas de transporte escolar de São Carlos, apelidados de ‘tios’ e ‘tias’ pelos pequenos passageiros, irão realizar neste sábado, 15, a segunda edição do seu bazar, que visa angariar recursos para a classe profissional de autônomos que estão temporariamente parados devido a não realização das aulas motivada pela pandemia da Covid-19.

A primeira edição do bazar foi realizada sábado, 8, quando 29 vans estiveram presentes na Avenida Trabalhador São-carlense (região do Terminal Rodoviário).

Desta feita o bazar será na praça Christiano Altenfelder (Praça da XV), das 10h às 16h e a orientação dos organizadores é que as pessoas que prestigiarem o bazar deverão estar com máscaras e seguir as regras de segurança para a não propagação do novo coronavírus.

No bazar estarão sendo comercializados salgados e salgadinhos em geral, hamburguer gourmet, pizza, hot dog, escondidinho, batata recheada, tapioca, pastel, sushi, hossomaki, yakissoba, massas, pão (caseiro, doce, recheado), sorvete, açaí, bolo & doces diversos, milho, cural, hortifruti, ovos, bebidas diversas, embutidos, carnes especiais e temperos, artesanatos e personalizados, roupas para ambos os sexos, perfumes, cosméticos, higienização e limpeza automotiva.

