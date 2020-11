Times do ICMC São Carlos garantem vaga na final nacional da Maratona de Programação

“Mais uma vez, os nossos times fizeram um trabalho muito bom. Pelo quinto ano consecutivo, classificamos duas equipes para a final nacional”, afirma o professor João do Espírito Santo, coordenador do Grupo de Estudos para a Maratona de Programação (GEMA).

Representando o ICMC, o time Deitando no gramado se classificou, obtendo o segundo lugar na primeira fase da disputa, que foi realizada virtualmente dia 14 de novembro. Os integrantes da equipe – Lucas Fernandes Turci, André Luís Mendes Fakhoury e Frederico Bulhões de Souza Ribeiro – conseguiram resolver 9 dos 15 exercícios propostos. Já o time Cuscuz com cachaça ficou em 12º lugar, com os estudantes Dikson Ferreira dos Santos, Thiago Sena de Queiroz e Fernando de Souza Lincoln conseguindo resolver 8 dos exercícios. Além desses times, mais 11 equipes foram inscritas pelo ICMC, formadas por alunos de diferentes anos do curso de Bacharelado em Ciências da Computação.

Até mesmo estudantes que ingressaram no ICMC em 2020 já marcaram presença no evento. Um dos times formados pelos calouros ficou na 39ª posição, o que é uma grande conquista, já que, ao todo, 760 times participaram da maratona, com mais de 190 escolas envolvidas.

A Maratona de Programação existe desde o ano de 1996 e nasceu das competições regionais classificatórias para as finais mundiais da disputa de programação, o International Collegiate Programming Contest. Atualmente, faz parte da regional sulamericana do concurso.

Os resultados podem ser conferidos neste link. A seguir, listamos a composição de todos os times do ICMC:

Deitando no gramado – classificado – Lucas Fernandes Turci, André Luís Mendes Fakhoury e Frederico Bulhões de Souza Ribeiro

Cuscuz com cachaça – classificado – Dikson Ferreira dos Santos, Thiago Sena de Queiroz e Fernando de Souza Lincoln

Boniteam – Mateus Zanetti Camargo Penteado, Victor Gomes de Carvalho e Matheus Ventura de Sousa

Os Pythonssilgos – Giuliano Pantarotto Semente ,Estevão Chedieck Lobo e Pedro de Carvalho Braga Ilídio Silva

Primos do dj azeitona – thiago henrique dos santos cardoso, ciro falsarella e ellian carlos oliveira costa

NoobMasters69 – Pedro Afonso Perez Chagas, Fernando Generich e Alexandre Brito

The Velopers – Luan Arjuna Fraga Ramires, Luana Balador Belisário e Victor Hugo de Souza Daniel

Ocean Guys – Tamiris Fernandes Tinelli, Alberto Campos Neves e Luan Ícaro Pinto Arcanjo

Dijkistrei – Mathias Fernandes Duarte Coelho, Gabriel van Loon bode da Costa Dourado Fuentes Rojas e Marcus Vinícius Medeiros Pará

Random Israel – Felipe da Silva , Sofhia de Souza Gonçalves e João Marcos Cardoso da Silva

Entramos – Guilherme Machado Rios, Pedro Henrique Borges Monici e Guilherme Amaral Hiromoto

E-dnaldo – Pereira Francisco José de Sousa Filho, Hazael Soledade de Araujo Jumonji e Thiago Henrique Vicentini

Chique né – Ana Luisa Teixeira Costa, Flávio Salles e Yasmin Osajima de Araujo

The Infamous Cavernoso – David Cairuz da Silva, Thiago Preischadt Pinheiro e Luísa Souza Moura

Jogadores de Booliche – Auro Martins Soares Junior, Artur Soares Rodrigues e Gildo Gutemberg Alves Oliveira

Bugs – Gabriel Dertoni, Leonardo Chagas Pizzo e Leonardo Gabriel Fusineli Silva