segunda, 01 de dezembro de 2025
"Théo deixará saudades": escola divulga nota de pesar pela morte do aluno de 3 anos

01 Dez 2025 - 13h29
UPA Santa Felícia - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A morte do pequeno Théo Cerantola Lolli Alves, 3 anos, causa comoção em São Carlos. A CEMEI Homero Frei, onde ele estudava divulgou uma nota de pesar. 

Théo foi encontrado pela mãe submerso na piscina de casa. Ele foi retirado por ela e levado até a UPA do Santa Felícia, mas infelizmente não resistiu e acabou falecendo, apesar dos esforços da equipe médica. 

Nota de Pesar – CEMEI Homero Frei 

É com profunda tristeza que o CEMEI Homero Frei recebe a notícia do falecimento do aluno Théo Cerantola Lolli Alves. Neste momento de dor imensurável, manifestamos nossos mais sinceros sentimentos à família, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Théo.

Théo deixará saudades em nossa comunidade escolar, onde sua presença sempre trouxe alegria e carinho. Que Deus conforte o coração de seus familiares e lhes dê força para enfrentar esta perda tão dolorosa.

Toda a equipe do CEMEI Homero Frei se solidariza com os que sofrem neste momento de luto.

