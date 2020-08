Thais e Thalita: amor em dobro para um papai pra lá de especial

Crédito: Divulgação

O São Carlos Agora segue em sua série de reportagens especiais em homenagem ao Dia dos Pais, que será comemorado neste domingo, 9 de agosto.

Na edição de hoje, carinho e amor em dobro para o ajustador de máquinas Márcio Antonio Paulo da Silva, 50 anos. Os sentimentos vêm das gêmeas univitelinas Thais (vendedora) e Thalita (auxiliar administrativa). A ‘paparicação’ aumenta com a presença da netinha, Sofia, de apenas três aninhos, filha de Thais.

Thais e Thalita são as “filhas únicas” de Márcio que é tido como um “rei”. “É meu exemplo, meu espelho. Em todas as atitudes, nas palavras e no jeito em que ele vê o mundo. Tenho por ele um amor que não se mede, apenas se sente. Me emociono ao olhar para ele”, disse Thais, com um nó na garganta.

Durante a entrevista feita com Thais, o SCA pediu para que ela definisse a palavra “pai”, ao se referir ao seu genitor. “Poxa. Ele é um guerreiro. Honesto, humilde, solidário, carinhoso, protetor. Estamos de mãos dadas até hoje. Meu pai herói, meu Superman. Um homem com “H” maiúsculo”.

“SE PREOCUPA COM A GENTE”

Este ano, o Dia dos Pais será em meio a pandemia da Covid-19 e solicitada a dizer como a família se cuida, Thais foi segura nas afirmações. “Meu pai Márcio se preocupa mais com a gente, do que com ele próprio. Todos usamos máscaras, álcool em gel e distanciamento. O pai fez com que tomássemos a vacina da gripe e exige todos os cuidados. É um paizão do outro mundo”, brincou.

DIA ESPECIAL

Para o domingo, 9, um dia especial. Com toda segurança e precaução, Thais disse que as filhas e neta estarão com o “rei” da família.

“Vamos ter uma mensagem especial. Que é segredo claro. Mas com muitos abraços e beijos. Um almoço juntinho com ele e passar o dia curtindo esta criatura especial que é meu pai. Quero poder olhar para ele e dizer: você é o melhor pai do mundo. Amo de montão”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também