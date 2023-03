Territórios do Comum busca conectar pessoas em ações pela cidadania; São Carlos terá vários eventos

Crédito: Divulgação

O Sesc São Paulo prepara a segunda edição do projeto Territórios do Comum, onde oferece uma programação com mais de 70 atividades voltada à construção de modos de viver mais sustentáveis, economicamente justos e com acessibilidade a todos os públicos. Entre os destaques, estão previstas feiras, oficinas, vivências, rodas de conversa e intervenções artísticas, visando a promoção da cidadania em suas múltiplas dimensões, em 22 unidades da rede.

A PROGRAMAÇÃO

Disponível em sescsp.org.br/territoriosdocomum – foi pensada com o objetivo de construir e fortalecer vínculos entre os participantes, na medida em que aproxima as pessoas que residem numa mesma região ou pessoas de outras localidades, mas com interesses e propósitos semelhantes. Daí vem o nome do projeto.

Com o intuito de difundir e potencializar ações já em desenvolvimento nos locais que abrigam as unidades do Sesc São Paulo, com enfoque para as questões socioambientais, geração de renda e trabalho e acessibilidade. Atenta aos desafios e à riqueza de repertórios das comunidades de cada região, a instituição pretende, neste projeto, reunir - pessoas propondo reflexões e projetos sociais para o bem comum.

DESTAQUES DO SESC SÃO CARLOS

Bate-papo

Cultivando ideias: Hortas urbanas no combate à fome

Com Flávio Rodrigues - Um toque que salva vidas, Hans Dieter Temp - ONG Cidades sem fome e Vilma Martins - Mulheres do G.A.U. / Mediação: Daniela Baptista

Neste encontro, vamos conhecer iniciativas diversas que têm em comum a proposta de instalação e cultivo de hortas urbanas sustentáveis como caminho para combater a fome, viabilizar o acesso ao alimento de qualidade a um número mais amplo de pessoas, gerar emprego e renda, desenvolver o território, reduzir impactos ambientais e construir experiências de comunidade e cidadania.

Pesquisas recentes confirmam o aumento significativo da população, de famílias, que vivenciam diferentes níveis de insegurança alimentar e a fome no Brasil. Para enfrentar esse cenário complexo de sofrimento, desigualdade e vulnerabilidade social, tornam-se necessárias discussões, mobilizações, esforços conjuntos de diferentes setores da sociedade e a construção de políticas estruturais de transformação.

CIDADES sem fome

A ONG Cidades sem fome desenvolve projetos de agricultura sustentável em áreas urbanas não utilizadas, com o objetivo de criar oportunidades de trabalho e renda para pessoas que necessitam de novas oportunidades. Tem foco na criação de negócios sociais sustentáveis. Os projetos fazem uso de técnicas modernas, produzindo grande quantidade de alimentos, que são destinados para o autoconsumo dos participantes e para a comercialização. Essa estratégia reverte aos beneficiários do projeto uma renda efetiva e constante e cria uma alternativa para que possam viver de forma digna.

Conheça mais em: https://www.cidadessemfome.org/

Mulheres do G.A.U. (Grupo de Agricultura Urbana)

As Mulheres do G.A.U. são mulheres migrantes nordestinas que trabalham como agricultoras no Viveiro Escola União de Vila Nova, no bairro de São Miguel Paulista em São Paulo. Elas trabalham para manutenção de um viveiro escola, por meio do plantio, cultivo, colheita e manejo agroflorestal. O grupo também mantém uma cozinha e oferece serviço de cafés e almoços em eventos na cidade de São Paulo.

Acompanhe em: @mulheresdogau

Um toque que salva vidas

Projeto educativo e de impacto socioambiental que articula diferentes agentes e tecnologias sociais para a instalação de agroquintais de produção de alimentos na casa de famílias da comunidade da zona norte de Araraquara.

Acompanhe em: @umtoquequesalvavidas

Dia 30/3, quinta, às 19h30

Teatro

Grátis. Retirada de ingressos limitada a 1 por pessoa, com 1 hora de antecedência, na loja Sesc. Lugares limitados.

Livre

Oficina

Feira Daqui

Pequenos agricultores da área urbana e rural de São Carlos ocupam o Sesc com suas produções e experiências coletivas no cultivo da terra. Nas bancas, alimentos frescos, da época e livres de agrotóxicos, que podem ser comprados diretamente de quem planta e colhe.

Produtores:

Assentamento Santa Helena

Capão das Antas Agricultura

Da Terra Alimentos Agroecológicos

Ecovila Tibá

Dia 1/4, sábado, das 11h às 17h

Área de convivência externa

Grátis - Lugares limitados.

Livre

Bate-papo

Coletividades possíveis na produção de alimentos em São Carlos

Com Dina Diniz de Brito - Abirú Orgânicos, Carlos de Almeida - Horta Muda 8, Fernando Neubauer - Ecovila Tibá, Marli Mariano Martins - Acampamento Capão das Antas, Grabriel Rampone [Da Terra Alimentos Agroecológicos] e Zita - Assentamento Santa Helena / Mediação: Andreia Botelho - Casa Matricaria

Uma roda de conversa que apresenta iniciativas locais de luta em prol da soberania alimentar, isto é, do direito de escolha a outros modos de produção e distribuição de alimentos não hegemônicos. A partir do relato de pequenos agricultores de São Carlos, a proposta é refletir sobre os avanços, as redes de colaboração tecidas, as soluções encontradas e os desafios ainda presentes no caminho à democratização do acesso à terra, ao trabalho e ao alimento, à implantação de modelos produtivos sustentáveis e à uma economia solidária.

Dia 1/4, sábado, às 15h

Área de convivência interna

Grátis. Lugares limitados.

Livre

Encontro

Roda de Capoeira: Na semente já existe um baobá

Com a capoeirista, pesquisadora e educadora ambiental Maíra Ferrari

Uma roda diversa e inclusiva, onde saberes ancestrais do povo negro dialogam com práticas e discussões de transformação socioambiental.

Dia 1/4, sábado, às 17h

Área de convivência interna

Grátis - Lugares limitados.

