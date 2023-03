Terrenos abandonados e animais peçonhentos causam dor de cabeça em São Carlos

Escorpião tem sido uma das preocupações dos moradores - Crédito: Divulgação

Moradores residentes em alguns bairros de São Carlos, entraram em contato com o São Carlos Agora na manhã desta quinta-feira, 9, e reclamaram das condições dos locais onde residem. Terrenos abandonados, que acabam sendo local de descarta de entulho, além de animais peçonhentos que utilizam o mato como criadouros, são as principais reclamações.

Um dos casos é referente a um terreno na rua Rino Sannicolo, no Cidade Aracy 2. Há uma grande mata que existe na localidade.

Segundo eles, o local serve como ponto de descarte de lixo, feito de forma irregular. Outra reclamação é que há criadouro de animais peçonhentos, como escorpião, que tem entrado em moradias.

Diante de tais problemas, os moradores pedem que providências sejam tomadas e que as reivindicações sejam atendidas.

Residentes na Luiz Corneta, no Prolongamento Jardim das Torres passam pelo mesmo problema, já que escorpiões foram capturados nas casas e são provenientes de um terreno abandonado.

Na rua Cajucy Accioly Wanderley, na Vila Elizabeth, um terreno baldio tira o sossego dos reclamantes. Lixo e animais peçonhentos causam preocupação aos moradores.

Por fim, moradores residentes na rua Luiz Gonzaga Segnini, esquina com a rua Washington José Pera (continuação da José Pereira Lopes), estão com a paciência “por um fio”.

Segundo eles, várias denúncias de um terreno abandonado foram feitas na Prefeitura Municipal, mas nenhuma providência teria sido tomada.

Já no Vida Nova São Carlos, no Grande Cidade Aracy, segundo relato dos reclamantes, o abandono seria grande, com mato alto tomando conta do bairro.

Relatam os leitores do portal que cobra e escorpiões foram flagrados nas residências, causando temor aos moradores.

Outra reclamação recebida pelo SCA dá conta que no Jardim Hikari, mais especificamente na rua Carlos Del Nero em direção ao ecoponto do bairro há um terreno com mato alto e com muita sujeita que serve de “moradia” para moradores em situação de rua.

Alguns deles, relatam os reclamantes, alguns se enxaguam em torneiras e chegam a ficar nus.

CASA EM ESTADO DE ABANDONO

Como última reclamação recebida pelo portal, moradores informaram que na rua Cid Silva Cesar, numeral 1072, há uma casa em estado crítico. No local, afirmam, tem carro e moto abandonados no quintal, mato alto e isso teria propiciado o aparecimento de escorpiões, cobras e outros animais peçonhentos.

Informaram ainda que entraram em contato com setores competentes da Prefeitura Municipal, porém não teriam tido retorno e muito menos solução. “Ao fazer contato com o proprietário da residência ele informa que está alugada e não pode fazer nada”, finalizou um reclamante.

