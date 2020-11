Terreno vira lixão no Jardim Tangará e moradores pedem providências

Crédito: Maycon Maximino

Um terreno abandonado na rua Ilton Resitano, no Jardim Tangará (às margens da rodovia Washington Luís – SP 310), é motivo de reclamação de moradores que entraram em contato com o São Carlos Agora na tarde desta segunda-feira, 9.

Segundo eles, o local virou um lixão público, onde são depositados resíduos domésticos, entulhos e móveis. Os reclamantes informaram que os responsáveis são os próprios moradores que não respeitam os locais públicos e jogam o lixo.

“Já foi feita limpeza aqui, mas a falta de educação de muitas pessoas é grande. Solicitamos que a Prefeitura realize nova limpeza, mas que faça fiscalização e puna as pessoas que emporcalham a cidade. A maioria do descarte acontece no período noturno, já que a iluminação é deficiente nesta rua”, disse um morador.

Mande seu recado (sempre com uma foto) para o email faleconosco@saocarlosagora.com.br ou pelo WhatsApp 16 99963-6036.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também