Terreno com descarte irregular de lixo causa transtornos na Vila Brasília

Moradores da Vila Brasília, estão enfrentando uma situação crítica de abandono e riscos à saúde pública. Um terreno localizado atrás da base da Polícia Rodoviária, em um canteiro entre a rodovia e a rua, está tomado por lixo, entulhos e mato alto. Segundo os relatos, o local não recebe limpeza da Prefeitura há mais de 60 dias.

De acordo com um morador que entrou em contato com a reportagem, o espaço se tornou ponto frequente de descarte irregular de resíduos, principalmente durante a noite, quando carroceiros e motoristas utilizam o trecho para jogar lixo e restos de construção. Além disso, há registros de queimadas provocadas no local, aumentando ainda mais os transtornos para quem vive nas proximidades.

"O problema é grave. Tem rato, cobra, e as casas estão sendo invadidas por esses animais. A gente vive com medo, principalmente pelas crianças", relatou uma das denunciantes.

Ela ainda alerta que, apesar de a situação já ser antiga, nas últimas semanas o problema se agravou com o aumento do descarte e da proliferação de pragas. “Sempre teve descarte, mas agora ninguém mais aguenta. Tem fogo, tem bicho, e a Ninguém aparece para limpar”, reforçou.

