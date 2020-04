Terreno abandonado vira depósito de lixo no Cidade Aracy

Crédito: Divulgação

Leitores do São Carlos Agora entraram em contato no início da tarde desta quinta-feira, 16, para relatar o abandono de um terreno na Avenida Tetracampeonato, próximo ao numeral 245, no Cidade Aracy II.

Segundo os reclamantes, o local estaria abandonado há aproximadamente 20 anos. “Moramos ao lado e neste período nunca foi feito um serviço de manutenção”, disse, salientando que o local virou um depósito de lixo.

Uma dona de casa disse que possui filhos pequenos e que se vê obrigada a fazer limpeza até em volta da moradia para que expulse animais peçonhentos que colocam em risco a integridade física da família.

“Queremos apenas que os responsáveis tomem uma atitude rápida e eficiente para que não passemos por perigo constante”, finalizou.

