Terminal Rodoviário recebe mais de 10 mil passageiros no Réveillon

Ônibus: são permitidos até 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que não interfira no conforto dos passageiros dentro do ônibus - Crédito: divulgação

O Terminal Rodoviário Paulo Egídio Martins, em São Carlos, estima receber mais de 10 mil passageiros entre os dias 29/12 (segunda-feira) e 02/01 (sexta-feira), período das viagens de Réveillon ou Virada do Ano.

“Com a proximidade do feriado de final de ano, o Terminal Rodoviário de São Carlos recebe uma operação especial para atender os passageiros que dão preferência às viagens de ônibus. A Plataforma 15 Terminais Rodoviários, frente à gestão, coloca em prática ações diferenciadas que visam atender passageiros e usuários com qualidade”, afirma o gerente do Terminal Rodoviário, Ubirajara Marques Maurício.

Ele garante que o quadro de funcionários nas áreas de operação, limpeza, segurança e manutenção recebe reforço de acordo com a demanda. A programação dos ônibus também sofre modificações para que o terminal consiga atender o aumento da movimentação, com a inclusão de carros extras. A operação especial é estendida aos parceiros que atuam dentro do terminal, como empresas de ônibus, pontos de alimentação, lojistas e demais serviços.

Entre chegadas e partidas, o Terminal Rodoviário Paulo Egídio Martins estima receber mais de 10 mil passageiros entre os dias 29/12 (segunda-feira) e 02/01 (sexta-feira).

Períodos mais movimentados para embarque: a previsão indica cerca de 3 mil pessoas deixando São Carlos de ônibus entre os dias 30 e 31 de dezembro. A orientação é evitar os embarques na terça-feira (30), entre 20h e 23h, e na quarta-feira (31), entre 8h e 12h.

Cidades mais procuradas: litoral sul de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande, Brasília, São José do Rio Preto, Londrina e Marília.

Carros extras: entre os dias 22 e 26 de dezembro, foram disponibilizados 25 carros extras. Caso haja necessidade, mais ônibus poderão ser colocados em operação.

DICAS IMPORTANTES:

Compra com antecedência: devido à grande procura, é importante que o passageiro compre as passagens de ida e volta com antecedência. Dependendo do destino, a compra pode ser feita pelo site das empresas ou diretamente com a viação escolhida.

Documentação para viagem: é essencial que todos os passageiros, inclusive crianças, apresentem documento de identificação original e com foto.

Embarque de crianças e adolescentes: a partir dos 16 anos, o passageiro pode viajar desacompanhado. Crianças menores de 16 anos precisam de autorização para viajar. Mais informações estão disponíveis no site www.tjsp.jus.br, em Informações / Autorização de Viagem para Crianças e Adolescentes.

Bagagens: são permitidos até 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que não interfira no conforto dos passageiros dentro do ônibus. A identificação das bagagens com etiqueta contendo nome completo e telefone facilita em casos de perda ou esquecimento.

Horário de chegada ao terminal: recomenda-se que o passageiro chegue ao terminal pelo menos uma hora antes do horário indicado na passagem.

Remarcação de passagens: em casos de desistência ou impossibilidade de viajar, a remarcação ou reembolso da passagem deve ser solicitada com até três horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus.

Atendimento: todos os profissionais estão devidamente uniformizados e permanecem em ronda ou no balcão de informações, aptos a prestar o atendimento necessário aos viajantes.

Leia Também