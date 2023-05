Termina segunda-feira (15) o prazo para se inscrever no Vestibulinho das Etecs

Etec Paulino Botelho - Crédito: divulgação

Fazer um curso técnico ou uma especialização técnica nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) é uma oportunidade para conquistar uma vaga de destaque no mercado de trabalho, ingressar em uma nova carreira ou ainda buscar atualização na área de atuação.

A inscrição para processo seletivo, exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br, termina no próximo dia 15, às 15 horas. O valor da taxa é de R$ 33. A prova será no dia 4 de junho.

O Vestibulinho das Etecs para o segundo semestre oferece, de forma gratuita, 44.127 vagas distribuídas por todo o Estado de São Paulo. Estão disponíveis mais de 80 opções de cursos técnicos, com duração de três ou quatro semestres, na modalidade presencial, semipresencial e online, e outras 11 opções de especializações técnicas, com duração

de um semestre.

Inscrições

O interessado deve preencher a ficha de inscrição disponível no menu “Área do candidato” e responder ao questionário socioeconômico. Também é necessário pagar a taxa de R$ 33 em qualquer agência bancária, via internet, por meio de aplicativo bancário ou ainda por meio da ferramenta disponível no site oficial do processo seletivo, com cartão de crédito, até o fim do expediente bancário da segunda-feira (15).

As Etecs disponibilizam computadores e acesso à internet para que os candidatos possam fazer a inscrição. É preciso entrar em contato com a unidade para saber datas e horários disponíveis para essa finalidade.

Requisitos

Para concorrer a uma das vagas disponíveis para os cursos técnicos, nas três modalidades, o interessado deve ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, apresentando o Certificado de Conclusão ou a declaração de que está matriculado a partir da segunda série. Confira informações detalhadas na página 2 da Portaria.

Para concorrer a uma vaga de especialização técnica, além de ter concluído o Ensino Médio, o candidato precisa cursado integralmente o Ensino Técnico associado ao curso de especialização, conforme relação disponível na internet.

Já para quem deseja disputar uma das vagas remanescentes, é necessário estar cursando a terceira série do Ensino Médio, ou ter concluído esse ciclo, e comprovar experiência profissional na área do curso, por meio de avaliação e certificação de competências referentes ao primeiro módulo.

Sobre o Centro Paula Souza

Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob supervisão de uma Etec –, em cerca de 360 municípios.

As Etecs atendem mais de 226 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 96 mil estudantes. Além dos cursos técnicos e superiores de tecnologia, a instituição oferece Formação Continuada e Pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).

