Terça-feira começa com sol, mas tem possibilidade de pancadas de chuva

13 Out 2020 - 07h29

Terça-feira (13/10) e Quarta-feira (14/10)

Manhã com predomínio de sol e poucas nuvens no estado de São Paulo. A partir da tarde, áreas de instabilidade começarão a se formar no estado, principalmente na faixa norte, causando pancadas de chuva isoladas. Temperaturas em elevação.

Quinta-feira (15/10)





A condição de instabilidade será intensificada no estado de São Paulo, devido à aproximação de uma frente fria, aumentando a nebulosidade e ocasionando chuvas com trovoadas isoladas, a partir do período da tarde. Temperaturas elevadas. (IPMET)

