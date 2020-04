Terça-feira começa com céu nublado e pode chover a qualquer momento do dia

Sistema frontal atua no estado de São Paulo, mantendo o céu nublado com chuvas, algumas acompanhadas por descargas elétricas.

Sistema frontal desloca-se para o litoral do Rio de Janeiro. Contudo, a proximidade deste sistema do estado de São Paulo, ainda propicia áreas isoladas de chuvas, algumas com trovoadas, especialmente nas regiões nordeste e leste do estado. Demais regiões, céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva.